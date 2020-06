Attori e maestranze uniti in un "Grido per un nuovo Rinascimento"

Milano, 25 giu. (askanews) -nudein mailRoma, 25 giu. (askanews) - Un grido per il mondo dello spettacolo in crisi a causa dell'emergenza coronavirus. Si intitola "Grido per un nuovo Rinascimento" la manifestazione andata in scena all'Arena Adriano Studios di Roma per la prima Giornata Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo con una Performance artistica corale con protagonisti d eccezione come Fabrizio Gifuni, Ferzan Ozpetek, Camilla Filippi, Maria Pia Calzone, Stefano Fresi, Paolo Genovese, Vittoria Puccini, Claudia Gerini, Anna Foglietta, Diana Del Bufalo, Iaia Forte, Massimo Ghini e molti altri.Artisti, tecnici e maestranze si ritrovati per una serata per accendere i riflettori sui tanti professionisti del settore messi a dura prova, già prima dell'emergenza coronavirus, e oggi alle prese con ancora più gravi difficoltà economiche.Hanno aderito all'iniziativa Elena Sofia Ricci, Iaia Forte, Ferzan Ozpetek, Camilla Filippi, Maria Pia Calzone, Fabrizio Gifuni, Fabrizia Sacchi, Paolo Genovese, Monica Nappo, Stefano Fresi, Paola Minaccioni, Francesco Colella, Cristiana Polegri, Vittoria Puccini, Ludovico Fremont, Diana Del Bufalo, Claudia Gerini, Maurizio Donadoni, Massimiliano Gallo, Giorgia Cardaci, Anna Foglietta, Luca Pincini, Yasemin Sannino, Pino Quartullo, Andrea Roncato, Giulia Elettra Gorietti, Euridice Axen, Irene Ferri, Pino Insegno, Massimo Ghini, Matilde Gioli, Giorgia Cardaci, Tosca D Aquino, Francesca Chillemi e moltissimi altri.