Auguri Miyazaki, gli 80 anni del maestro dell'animazione

Milano, 5 gen. (askanews) - Compie 80 anni il genio dell'animazione Hayao Miyazaki che con i suoi film ha creato mondi pieni di magia e poesia, incantando da decenni bambini e adulti.Con lo Studio Ghibli, uno dei più grandi e famosi studi di animazione al mondo di cui è cofondatore, il maestro del cinema giapponese ha prodotto capolavori come "La città incantata", "La prinicipessa Mononoke", "Il castello errante di Howl", "Ponyo", "Nausicaa nella valle del vento", "Porco rosso", "Il mio vicino Totoro".Mondi in cui spesso è protagonista una ragazza, una donna, una bambina: "Molti dei miei film hanno forti protagoniste femminili: ragazze coraggiose e autosufficienti che non ci pensano due volte prima di combattere per ciò in cui credono con tutto il cuore. - spiegava in una intervista qualche anno fa - avranno bisogno di un amico o di un sostenitore, ma mai di un salvatore. Ogni donna è capace di essere un eroe come qualsiasi uomo".Nel 2013 Miyazaki aveva annunciato il ritiro: "Se pensassi ad un nuovo film ci vorrebbero anni per realizzarlo, avrei 80 anni", diceva. E 7 anni dopo, proprio a 80 anni, è ancora lì, nel suo studio, a disegnare e immaginare un nuovo mondo, che prenderà forma in un film, ancora senza una data di uscita, dal titolo "How do you live".