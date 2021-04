"Bad Luck Banging or Looney Porn" dall'Orso d'oro a MioCinema

Roma, (askanews) - Arriva dal 16 aprile in esclusiva su MioCinema "Bad Luck Banging or Looney Porn", il film che ha vinto l'Orso d'oro all'ultimo festival di Berlino. La piattaforma contemporaneamente offrirà una rassegna di film del regista rumeno Radu Jude, che ha già raccontato in tanti modi diversi il suo Paese. Quest'ultimo è ambientato a Bucarest e girato ai tempi di coronavirus. Protagonista è un'insegnante di una scuola bene di Bucarest, la cui vita viene stravolta quando in rete finisce un video che la ritrae mentre fa sesso spinto con il marito. Il regista mostra, anche attraverso filmati di repertorio, le contraddizioni della Romania di oggi, dove convivono confusamente i resti del totalitarismo e il mondo occidentale. In maniera ironica e provocatoria Radu Jude fa una satira pungente sul conformismo della società e la falsa morale che regola alcuni rapporti tra le persone. Il regista, mostrando la protagonista in giro per la sua città, mostra anche come a 30 anni dalla fine della dittatura, la società romena sia ormai segnata da individualismo e differenze di classe quasi paradossali.