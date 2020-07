"Bam Bam Twist", video di Achille Lauro con Santamaria e moglie

Roma, 1 lug. (askanews) - Sono l'attore Claudio Santamaria e sua moglie, la giornalista, scrittrice e conduttrice Francesca Barra, i protagonisti del videoclip di Bam Bam Twist, nuovo singolo di Achille Lauro (già disponibile per Elektra Records su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica).Due moderni Vincent Vega e Mia Wallace, nell'omaggio a una delle scene più iconiche della storia del cinema mondiale: quella del coinvolgente e sensuale twist con John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction."Un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni mitici e favolosi del Miracolo Economico", come lo ha definito lo stesso Achille Lauro. Il videoclip è diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!Achille Lauro ha annunciato inoltre lo spostamento del tour 2020, aderendo alle decisioni prese da tutti gli esponenti del mondo della musica, e ha anticipato le nuove date di Achille Lauro Live 2021, il tour prodotto da F&P in cui presenterà "Achille Idol Immortale".