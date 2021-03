Bollani in tv con "Via dei matti numero 0" tra musica e amici

Roma, 11 mar. (askanews) - A 5 anni da "L'importante è avere un piano" Stefano Bollani torna in tv, questa volta con la moglie, l'attrice Valentina Cenni, con "Via dei matti numero 0". Dal 15 marzo su Rai3 alle 20.20, dal lunedì al venerdì, ci accoglieranno nella loro casa immaginaria, una casa piena di musica e amici."E' tutta un'altra cosa stavolta con Via dei matti numero 0. Nel senso che l'atmosfera è calda, siamo proprio in una casa, immaginaria ma che somiglia molto a casa nostra, di Valentina e mia. Ci sono degli strumenti, ci sono degli amici che vengono a trovarci: tutto per portare la musica in maniera calda, che è quello di cui abbiamo bisogno tutti" dice Bollani."In questa nostra casa immaginaria si fa tanta musica, si parla di musica, e parlando di musica si parla di tutto: parliamo di memoria, quindi di passato, di ispirazione, del rito, della musica napoletana, dei dialetti" dice Valentina Cenni.25 minuti ogni sera per cantare, scoprire cose nuove sulla musica, sulla sua storia, sulle sue proprietà. E poi tanti ospiti: Checco Zalone, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Marisa Laurito, Ornella Vanoni, Neri Marcorè, Anastasio e molti altri. "In realtà forse ci stiamo accorgendo ora che avremmo dovuto fare 300 puntate. Ma le faremo probabilmente, speriamo" dicono i due.Il 26 marzo uscirà il nuovo album di Bollani, "El Chakracanta / Live in Buenos Aires", registrato dal vivo in Argentina. E alla domanda cosa gli manchi più del suo lavoro il musicista risponde: "Manca la forma rituale della musica, che tutti insieme ci facciamo zitti, silenti e ascoltiamo qualcuno che suona o suoniamo e cantiamo con lui. Questo sì, questo manca".