Bolle in tv contro il bullismo e il giovane ballerino si commuove

Roma, 28 dic. (askanews) - Roberto Bolle contro il bullismo lancia un messaggio ai ragazzi e invita quelli che ne sono vittima a non arrendersi e a non rinunciare ai propri sogni.Ospite del programma "Ricomincio da Rai3" condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu, l'Etoile ha detto: "Il bullismo è frutto di cattiveria, di ignoranza, di arroganza. È veramente detestabile. Mi capita spesso di ricevere messaggi da ragazzi che subiscono atti di bullismo e quello che dico loro è di non rinunciare ai loro sogni e di resistere. Di non darla vinta alle persone che sono portatrici di questo odio e di questa ignoranza. Resistete!".Nel sentire queste parole, Alessandro Frola una giovane promessa della danza italiana (ora in forza all'Hamburg Ballet Theatre), che si era prima esibito in un assolo tratto dal musical Billy Elliot di Massimo Romeo Piparo, di cui ancora bimbo era stato il primo interprete, si è commosso alle lacrime.Roberto Bolle tornerà in tv con il suo programma "Danza con Me" il primo gennaio del 2021. Ospiti annunciati tra gli altri, Vasco Rossi, Michelle Hunziker, Diodato, Ghali, Fabio Caressa. La conduzione invece affidata a Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone.