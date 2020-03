Bono canta a sorpresa per l'Italia e chi combatte il coronavirus

Roma, 18 mar. (askanews) - Anche Bono Vox dedica un pensiero all'Italia e a chi combatte in prima linea il coronavirus.Il leader degli U2 ha condiviso sul profilo Instagram della band il video in cui suona al pianoforte e canta una nuova canzone, "Let your love be known" dedicata, dice, proprio a dottori, infermieri, operatori sanitari impegnati in questi giorni nell'emergenza.Un brano nato ispirandosi all'Italia, ma un brano anche per gli irlandesi e per chi in questo momento è in difficoltà. Nonostante l'isolamento, la distanza, l'impossibilità di contatti umani e fisici, si può continuare a cantare, ricorda Bono.