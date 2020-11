Roma, 14 nov. (askanews) - E' on line il video dei Modà "Boogie Love", un brano nato durante la quarantena e ispirato dalla figlia di Kekko, Gioia. Ha un ritmo blues insolito per la band, pensato proprio per far scatenare ballando i fan nelle loro case.Disponibile anche "Testa o croce 2020 Edition", riedizione dell'ultimo album + 4 nuovi brani (prodotto da Friends & Partners - licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe).