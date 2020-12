"Bridgerton", a Natale su Netflix la Londra di balli e passioni

Roma (askanews) - Una regina mulatta, un affascinante duca di colore, una pettegolissima narratrice delle vicende della nobiltà inglese e soprattutto i riti delle giovani debuttanti in società in cerca di marito nell'era della Reggenza, con tanto di balli sontuosi abiti e splendide dimore. Con "Bridgerton", l'attesissima serie in arrivo su Netflix il 25 dicembre, la produttrice afroamericana Shonda Rhimes, già creatrice di Grey's Anatomy, rilegge in chiave originale i romanzi storico-sentimentali di Julia Quinn, soprannominata la Jane Austen contemporanea."Bridgerton" segue le vicende di Daphne, interpretata dalla deliziosa Phoebe Dynevor, figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton, che fa il suo debutto nel competitivo "mercato" matrimoniale. La sua speranza di trovare un amore vero si scontra con i dettami del fratello maggiore (un libertino a cui è tutto concesso perché uomo), regole e codici da rispettare, i pettegolezzi della misteriosa Lady Whistledown. E quando entra in gioco il desiderabile e ribelle Duca di Hastings (interpretato da Regé-Jean Page), inizia un gioco pericoloso e intrigante che farà molto discutere. Non solo sospiri, pizzi e crinoline, dunque, perché in quell'atmosfera romantica entrano potentemente desideri, pulsioni, attrazioni, e rivendicazioni da parte delle ragazze "ribelli" che cercano di sfuggire all'equazione donna-moglie-madre, e a cui è negata la possibilità di seguire i propri desideri e le proprie inclinazioni.