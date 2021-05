"Cannabis For Future", l'inno per il movimento firmato da Lion D

Roma, 27 mag. (askanews) - "Cannabis For Future" è il titolo del nuovo singolo del musicista reggae dancehall Lion D, scritto appositamente come inno dell'omonimo movimento che si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica sui benefici che può portare la legalizzazione di questa pianta.La canzone è stata prodotta da Leo Bizzarri e richiama il tipico stile R'N'B/soul, dove Lion D, all'anagrafe David Andrew Ferri, sfoggia tutte le sue qualità di autore e cantante capace di interpretare e rendere propri diversi stili. Nel videoclip, realizzato all'interno di una serra di cannabis da Lorenzo Confetta di Lova Lova Productions, compaiono anche le coriste Empress Elisa e Blacky Grace e le immagini delle recenti manifestazioni degli attivisti in tutta Italia.Oltre cinquemila sostenitori sono stati ripresi nelle piazze italiane da Udine a Palermo in occasione dell ultima festa del 420, ma, anche per l evento di disobbedienza civile #Iocoltivo dello scorso anno.