Carmen Consoli: "Mulan" fa dell'imperfezione un punto di forza

Roma, 25 set. (askanews) - "Mulan riesce a trasformare in opportunità l'avversità, questa attitudine nel trasformare il punto debole nel punto di forza. Sarebba anche una mia attitudine, una cosa alla quale ambirei. Non potendo essere perfetta, quanto meno mi tengo bene la mia imperfezione, la mia vulnerabilità e cerco di trasformarla: questo è quello che fa Mulan": lo ha affermato in questa video intervista Carmen Consoli, l'interprete della versione italiana di "Coraggio, Onestà e Lealtà", brano portante dei titoli di coda del film live action Disney "Mulan"."La prima volta che ascoltai questo pezzo - prosegue la cantautrice siciliana - pensai immediatamente che fosse un bellissimo singolo, con un bellissimo significato: fare del proprio cuore la bussola. Mi piace molto una parte del testo in cui dice 'chissà se sotto l'armatura, sotto questa corazza riuscirò ad avere il coraggio, l'onestà e la lealtà'"."C'è bisogno di mettere delle controtendenze, anche vestirsi da maschio - aggiunge la 'cantantessa' - fare qualcosa per trovare la propria strada, che magari non è quella che gli altri pensavano fosse per te. Qualcuno diceva 'se tiri fuori ciò che è dentro di te, ciò che è dentro di te ti salverà. Se tiri fuori ciò che non è dentro di te, ciò ti ucciderà"."Il mio traguardo? Forse essere diventata mamma", conclude Consoli, rivelando che suo figlio l'ha elogiata per avere cantato la canzone di Mulan, dicendole "mamma finalmente hai fatto qualcosa di serio!".Il brano originale "Loyal Brave True" è interpretato da Christina Aguilera ed è stato scritto da Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan e Billy Crabtree, e prodotto da Jamie Hartman.La collaborazione con Disney aggiunge un ulteriore riconoscimento a una carriera costellata di primati: Carmen è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, è stata la prima donna nella lunga storia del prestigioso Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell anno con "Elettra", è stata nominata Goodwill Ambassador dell'Unicef, ha vinto il premio Amnesty Italia per "Mio zio", è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Maestro Concertatore nel grande evento live "La Notte della Taranta".Tramite Accesso VIP è possibile guardare Mulan prima degli altri abbonati Disney+ a 21,99 euro su disneyplus.com. Una volta ottenuto Accesso VIP a Mulan sarà possibile guardarlo tutte le volte che lo si desidera su qualsiasi piattaforma in cui è disponibile Disney+.