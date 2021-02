Carolina e Topo Tip: ecco la nuova baby dance che spopola sul Web

Roma, 1 feb. (askanews) - Carolina & Topo Tip tornano a far divertire i più piccoli e le loro famiglie con una nuova baby dance: è online da oggi il video de Il gatto puzzolone, la storica canzone dello Zecchino contenuta nell'Ep "Carolina & Topo Tip: tutti su le mani!" uscito per Sony Music.I video realizzati insieme al simpatico Topo Tip e al personaggio animato di Coniglietta, fanno scatenare i bimbi con le allegre coreografie e diventano virali grazie alla condivisione in rete delle tantissime mamme followers. Carolina & Topo Tip sono un vero e proprio fenomeno del web!