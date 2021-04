Checco Zalone canta e balla "La Vacinada" con Helen Mirrer

Roma, 30 apr. (askanews) - "L'immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs La Vacinada", canta Checco Zalone nella sua nuova canzone in cui in modo ironico parla di Covid e vaccinazioni.Il comico ha condiviso anche il video sui suoi canali social girato in Salento; con lui c'è Helen Mirren, la "vacinada" della canzone da cui Zalone si lascia conquistare, anche se non più giovanissima, proprio perché con lei, che è stata già vaccinata, può stare tranquillo."O vacinada con l'anticuerpo dell'Astrazenecas" canta una strofa e alla fine del video Zalone svela il suo nome, dicendo alla grande attrice che oltre al vero Oscar vinto nella sua carriera adesso ne ha anche un altro, lui, Francisco Oscar Zalon. Il video del brano è già virale sul web.