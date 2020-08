Covid, il cinema a Tel Aviv è sulla barca in mezzo al lago

Roma, 21 ago. (askanews) - Il cinema in Israele, ai tempi del coronavirus, direttamente dalla barca, sul lago nel parco Hayarkon di Tel Aviv. Il primo di questo genere, permette agli spettatori il distanziamento sociale che richiede la pandemia da Covid-19."È una grande esperienza, vedere un film su una barca, non avevo mai vissuto una cosa del genere prima d'ora - dice questo ragazzo di Tel Aviv - . Insomma, un'esperienza. Forse è un nuovo modo di concepire il cinema in tempo di coronavirus, un nuovo modo che può diffondersi in tutto il mondo".Entusiasta dell'esperienza anche questa donna. "Siamo venuti da Tel Aviv per goderci il cinema in tempo di coronavirus. I bambini si sono divertiti molto sul lago, tutta la famiglia si è divertita molto".