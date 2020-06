Crozza-Briatore vs Calenda: mi sono fatto da solo, lui nato ricco

Milano, 27 giu. (askanews) - Maurizio Crozza nell'ultima puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove - è un esilarante Flavio Briatore che si scaglia contro Calenda: "Siamo arrivati al limite la genti non ce la fanno più, sono stanchi. Il governo ha passato il Rubicondi, quello del dado è matto, ma io li porto tutti a Forum insieme anche a Calenda che mi ha attaccato a me che io è uno che si sono fatto da sé, mentre Calenda è nato ricco che l'interno della pancia della mamma ci aveva dipinto il rinfresco di Leonardo da Vinci l'Ultima Apericena"Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com