Crozza in uno Zaia in gran spolvero: Matteo basta con le ciliegie

Roma, 20 giu. (askanews) - In grande spolvero il presidente della Regione Veneto Zaia, una delle più recenti interpretazioni di Maurizio Crozza nella penultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, che eccezionalmente chiude il 26 giugno. Mentre cerca di parlare ai giornalisti evitando noccioli e resti di cibo di Matteo Salvini al suo fianco, ad un certo punto arriva a sbottare: "Appena ha sentito la parola lavoro si è sdraiato sotto il tavolo, si rintana"."A differenza di altre Regioni, noi del papato autonomo del Veneto siamo già in piena fase 4, ragionateci sopra", scherza Crozza-ZaiaLive streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/)