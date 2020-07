Da Montanari a Brachetti: grande teatro all'Ostia Antica Festival

Roma, 24 lug. (askanews) - Da Francesco Montanari ad Arturo Brachetti. Teatro classico e comico, la rivisitazione della grande musica rock e d'autore, grandi nomi della scena italiana: torna l'Ostia Antica Festival, che quest'anno, per la sua quinta edizione, si distribuisce su tre mesi di eventi, fino a fine settembre, al Teatro antico di Ostia. Monica Savaresi, Savà Produzioni, presenta il ricco cartellone: "Cominceremo il 31 luglio con una rilettura divertente dei Menecmi di Plauto con Francesco Montanari, poi il 2 agosto ci sarà Arturo Brachetti che in 'Arturo racconta Brachetti' ci racconterà come è diventato il più grande trasformista del mondo; l 8 agosto Michela Murgia ci offrirà il suo punto di vista personale e divertente sull universo femminile in 'Dove sono le donne?'. Il 3 settembre primo appuntamento in musica con Samule e il suo Golfo mistico tour per cedere il palco il 5 a Stefano Massini e il suo 'Alfabeto delle emozioni'".E ancora il 6 settempre Paola Minaccioni con i suoi cavalli di battaglia, il 12 settembre la comicità di Lillo e Greg, il 13 ancora la musica con James Senese e chiudono il 17 settembre Claudio Bisio e Gigio Alberti.