Dardust si sdoppia e diventa DRD per fa uscire la sua anima pop

Milano, 17 lug. (askanews) - Per permettere alla sua anima pop di esprimersi al meglio, il super produttore Dardust si sdoppia e diventa DRD ed esce con il singolo DeFuera feat. Ghali, Madame, Marracash. Ecco come racconta questa metamorfosi."Vivo la dicotomia tra Dardust e DRD in maniera molto sana, questo split è stato voluto perché Dardust ha una identità legata al mio percorso come pianista e compositore tra elettronica e neo classico mentre DRD è la mia anima pop che nasce tanti anni fa. Mi sembrava doveroso separare queste due anime e per mettere un po' di ordine nella mia creatività e per rispetto di chi segue quello che faccio".Nel singolo DeFuera c'è una incredibile tavolozza di suoni, con contaminazioni inaspettate che partono da un bit quasi arabo."Le influenze sono molteplici, è un reggaeton nel ritornello ma ha la cassa dritta dell'elettronica, i synth anni '90 strumenti esotici come il bouzouki greco e turco le chitarre flamenco, le percussioni che ricordano "La isla bonita" di Madonna, ma c'è anche una attitudine urban che è consolidata dall'interazione tra Ghali, Madame, Marracash".E proprio le tre voci scelte da DRD rendono questo singolo una importante novità tutta da ascoltare.