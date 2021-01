David Bowie oggi avrebbe compiuto 74 anni e debutta su Tik Tok

Roma, 8 gen. (askanews) - Nel giorno del suo 74esimo compleanno e a 5 anni dalla sua scomparsa, avvenuta a New York il 10 gennaio 2016, David Bowie debutta su Tik Tok. Gli eredi dell'artista britannico hanno aperto un account ufficiale dove condividere parte del repertorio di "Starman".I successi di Bowie sono ora disponibili per la comunità della piattaforma controllata da Bytedance, grazie a una partnership con Warner Music Group, Sony Music e gli eredi di David Bowie. Tra le hit già a disposizione: Heroes, Space Oddity, Let's Dance, Fame, Rebel Rebel, Life on Mars e Ashes to ashes. Il 10 gennaio TikTok lancerà anche la TheStarman challenge per ricordare la sua uscita di scena a 69 anni dopo avere combattuto 18 mesi con un cancro al fegato.Non finisce qui. Va in streaming "Just for one day", un concerto tributo con tanti musicisti che hanno suonato con il Duca Bianco (tra cui lo storico produttore Tony Visconti), mentre sempre per il 74esimo compleanno gli eredi di Bowie hanno pubblicato un singolo inedito: due cover registrate negli anni '90 e presenti già in bootleg su YouTube e ora disponibili anche in streaming ein vinile a 7 pollici (edizione limitata di 8147 pezzi, di cui 1000 saranno color crema). Il primo brano è una cover di "Mother", straziante ballata che John Lennon aveva scritto per la perdita della madre a soli 17 anni. Bowie l'ha incisa tra il 1997 e il 1998 in tributo all'ex Beatle, suo amico per anni. Il secondo brano è "Tryin' to Get to Heaven" di Bob Dylan, che Bowie ha registrato nel 1998.