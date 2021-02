"Domani è domenica!", Samanta Togni conduttrice: "Sono carica"

Roma, 12 feb. (askanews) - Samanta Togni, famosa ballerina di "Ballando con le stelle", dal 13 febbraio esordisce da conduttrice con "Domani è domenica!" nuovo appuntamento del sabato di Rai2 alle 12.20."Sono emozionata e grata di questa opportunità che mi è stata data, sono carica e pronta all'avventura".Un rotocalco per raccontare come gli italiani trascorrono il loro tempo libero, tra cultura, cucina, tradizioni, tanti ospiti e proposte anche in un periodo storico in cui per la pandemia le libertà sono limitate. "Il nostro programma dà dei consigli, delle proposte per impiegare il nostro tempo libero; parliamo del weekend e delle passioni degli italiani, quindi di come ci piace impiegare il nostro tempo e noi diamo delle idee per passarlo magari in modo diverso da come abbiamo sempre fatto, anche in questo momento particolare, cercando di cogliere sfumature diverse, magari proponendo attività che non avevamo mai preso in considerazione".Collegamenti da tutta Italia, con Roberta Cannata inviata. Ospite della prima puntata Paolo Conticini. Si parte dalle Marche."Con la speranza che si torni a viaggiare, a essere più liberi e magari di dare più vita a un settore che sicuramente ora sta soffrendo molto".