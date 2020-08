Dopo Venezia "Notturno" di Rosi in 3 festival americani

Venezia, 14 ago. (askanews) - La sua anteprima mondiale sarà l'8 settembre per il concorso della Mostra del cinema di Venezia, ma "Notturno", il nuovo film di Gianfranco Rosi, è stato selezionato anche per i tre festival americani più importanti: il New York Film Festival, il Toronto International Film Festival e il Telluride Film Festival.Il nuovo film del regista di "Fuocammare", che sarà nei cinema il 9 settembre, è stato girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria, Libano, e racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all'apocalisse omicida dell'ISIS.