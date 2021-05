Dotan il cantautore polistrumentista che conquista le classifiche

Milano, 31 mag. (askanews) - Cantautore multi-platino ha scalato le classifiche di mezzo mondo con la sua musica, con il suo singolo Mercy e l'album Satellites Dotan punta a confermarsi una stella di calibro internazionale. Il polistrumentista e pruduttore israelo-olandese ha iniziato a scrivere le canzoni dell'album nel 2019 e ha capito che stava nascendo qualcosa di speciale."Decisamente non mi sarei mai aspettato che la mia musica andasse così lontano, sono onesto, ho iniziato a fare musica per me stesso, ho sempre usato la musica come terapia, per parlare dei miei sentimenti più profondi. La musica è da sempre la mia lingua".Ad oggi, Dotan conta oltre 1/4 miliardo di stream, oltre 10 milioni di visualizzazioni di YouTube nell'ultimo anno, 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, oltre 5 milioni di Shazam con i singoli Numb, No Words e il recente successo There Will Be A Way con cui si è fatto amare in tutto il mondo diventando una star."Non posso dire di sentirmi una star. Io sono soprattutto una persona timida. Amo stare in studio ma anche sul palco, ma non ho iniziato a fare musica per venire riconosciuto e o per la fama, mi piace essere in contatto con le persone".Il nuovo singolo Mercy è un brano profondo, intenso, melanconico, con qualcosa di sacrale. La sua musica ha tante diverse sfaccettatureE' davvero difficile definire la mia musica ma posso dire che è profondamente personale, che è molto intensa, passa da momenti molto intimi ad altri esplosivi. Ogni canzone è come un piccolo film.Dotan ama l'Italia e ha fatto il tifo per i Maneskin a Eurovision, nel suo tour Europeo verrà a Milano ai Magazzini Generali il 29 Ottobre.