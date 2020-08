E' nata Daisy Dove, la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom

Roma, 27 ago. (askanews) - "Benvenuta al mondo Daisy Dove Bloom!". Con un messaggio sui social e la foto in bianco e nero della manina stretta a quella dei genitori, Katy Perry e Orlando Bloom hanno annunciato la nascita della figlia.Un annuncio pubblicato anche sul sito dell'Unicef di cui la cantante e l'attore sono Ambasciatori di buona volontà."Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l'arrivo sano e sicuro di nostra figlia - hanno scritto - sappiamo però di essere molto fortunati e che non tutti possono vivere un parto tranquillo come il nostro", ricordando che nel mondo migliaia di donne in gravidanza e neonati sono a rischio per la mancanza di strutture, assistenza sanitaria, farmaci, vaccini, acqua e molti altri beni primari."Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, ora più che mai" hanno concluso.I due avevano annunciato l'arrivo di un figlio lo scorso marzo, in concomitanza con il lancio del video di "Never Worn White" della cantante. Fanno coppia dal 2016 con alti e bassi e se per Katy Perry è la prima volta da mamma, Orlando Bloom è già padre di Flynn, nato dal matrimonio con Miranda Kerr.