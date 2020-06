Ecco il nuovo trailer di Frozen II: Dietro le Quinte

Milano, 23 giu. (askanews) - Ecco il trailer di Frozen II: Dietro le Quinte, la nuova docuserie originale Disney+ che debutterà venerdì 26 giugno in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming.A meno di un anno dall'uscita nelle sale di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, il team creativo apre le porte alle telecamere per una serie in 6 episodi che svela tutto ciò che è servito per creare il film d'animazione numero uno di tutti i tempi. Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare le sfide e i progressi, la maestria e la complessità della creazione di un film dei Walt Disney Animation Studios.