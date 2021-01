Elena Sofia Ricci: vacciniamoci, chi non lo fa mi fa girare...

Roma, 2 gen. (askanews) - A favore della vaccinazione anti-Covid, Elena Sofia Ricci scende in campo e accoglie l'invito rivolto al mondo dello spettacolo di dire sì al vaccino. In tv o in privato, non importa. Basta vaccinarsi. L'appello rivolto a margine della conferenza stampa di presentazione della sesta serie di "Che Dio ci aiuti", in onda dal 7 gennaio su Rai1."Ovviamente sono favorevole ai vaccini, il vaccino anti-Covid-19 è un vaccino speciale, particolare, tanto atteso quanto forse temuto per certi aspetti, ma sono profondamente fiduciosa nella scienza e nei ricercatori. Sono certa che abbiano trovato una formula per tirarci fuori da questo guaio. Quello che è veramente importante è la comunicazione chiara che devono darci i medici al riguardo e tranquillizzare tutti rispetto al vaccino. Quello che auspico e di cui prego i politici, i medici, chi fa la comunicazione, è di una estrema chiarezza. Se c'è stato qualcosa che non ha funzionato è stata un po' la comunicazione. Noi da questo punto di vista siamo stati i più bravi anche se era difficile dare comunicazioni chiare su questo virus così bastardo e insidioso e che si comporta in maniera così diversa a seconda di chi viene colpita. Spero veramente che questo vaccino ci porti fuori, che lo si faccia in tv o in un laboratorio, facciamolo. Facciamo il vaccino, l'importante è uscire fuori da questa pandemia. E l'invito è al senso della responsabilità che dobbiamo avere per tutta la nostra comunità e la nostra specie. Quando qualcuno pensa a se stesso e basta mi fa un po' girare le scatole".