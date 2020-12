Esce "There for me" di Sara Wilma Milani feat Carlemo La Bionda

Roma, 4 dic. (askanews) - Un evergreen del pop internazionale esce in un'inedita versione chill-out: Sara Wilma Milani canta "There for me" con Carmelo La Bionda trasportando le emozioni del famoso brano dei Fratelli La Bionda in un atmosfera sonora sperimentale, lounge, ricca di contaminazioni strumentali e culturali. Dal sofisticato arrangiamento di Antonio Benetto e per la prima volta in duo con l autore della hit del 1978 (su cui si sono cimentati straordinari interpreti in tutto il mondo) nasce il nuovo lavoro artistico della Milani, prodotto dall'etichetta SnV-Italia. Il video è online sul canale YouTube di Sara Wilma Milani e il singolo è distribuito su tutte le piattaforme digitali da Believe Digital.Se il tempo "sospeso" che stiamo vivendo ci chiede di adattarci a spazi confinati e distanze sociali, privandoci dell energia della musica dal vivo, il videoclip "There for me" ci mette in contatto con l artista Sara Wilma Milani attraverso le immagini e un flow avvolgente, trasmettendo la sua verve, il calore e la passionalità della sua voce."Abbiamo iniziato a registrare a novembre 2019, esattamente un anno fa, ai BACH Studios di Milano. A gennaio abbiamo girato il video, poi il 2020 ci ha messo di fronte all inaspettato, una pandemia globale, e abbiamo fermato la pubblicazione - racconta Sara -. Durante il lockdown abbiamo amato l Italia che cantava dai balconi e oggi come non mai sono convinta che la forza della musica abbia un enorme potere di riconnetterci con noi stessi e con gli altri. Spero che questa canzone, che è arrivata al cuore di grandissimi artisti e al pubblico di tutto il mondo, trasmetta col suo nuovo groove una rinnovata energia e la voglia di futuro".