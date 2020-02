Fabio Volo a Roma: vengo dal focolaio, sono vostro paziente zero

Roma 25 feb. (askanews) - Fabio Volo è arrivato da Milano a Roma per la presentazione del nuovo film Disney-Pixar "Onward - Oltre la magia", in cui doppia il padre dei due personaggi protagonisti. L'uscita del film è stata rinviata al 16 aprile per l'emergenza Coronavirus, e a questo proposito Volo ha detto:"Io vengo dal focolaio, sono il vostro paziente zero. La situazione su da noi è veramente surreale, siccome è la prima volta che mi capita, ma anche a persone più vecchie di me, di ritrovarsi in una cosa del genere, è proprio difficile fare una valutazione, non c'è un confronto con un'altra situazione. Io, avendo anche due bambini, mi sono informato sul virus, sulla mortalità, sulla gravità delle cose: è oggettivamente meno grave di quello che percepisco guardando i telegiornali. Sarà un problema anche economico oltre quello della salute, non so per queste misure di precauzione, poi io non ho questi strumenti per fare un'analisi corretta. Non lo so se sono giuste, certo ci saranno secondo me pochissimi morti e pochissimi falliti, nel senso che quando io avevo il negozio con mio padre, e non si navigava nell'oro, una settimana senza l'incasso, saremmo finiti come negozio. Speriamo che finisca presto, più che altro".