Fabrizio (del duo Le Coliche) nel nuovo video de La Municipàl

Roma, 18 giu. (askanews) - È uscito il 18 giugno "Che cosa me ne faccio di noi", il nuovo videoclip de La Municipàl, diretto da Giacomo Spaconi e che vede la partecipazione di Fabrizio Colica, del noto duo "Le Coliche", nei panni di uno scultore e di Jessica Agnoli.Il brano si ispira a quel momento dopo che ci si è lasciati andare, ripercorre i momenti felici ma soprattutto quelli più duri, e rivela che tutto quell odio provato verso l altra persona è solamente un altro lato di una stessa medaglia.Si tratta del lato B del nuovo 45 giri, parte del progetto "Per resistere alle mode" de La Municipàl, caratterizzato dalla pubblicazione di 5 doppi singoli (in uscita in digitale e in formato vinile 45 giri a tiratura limitata), che saranno raccolti in una speciale pubblicazione prevista per l autunno 2020. "Per resistere alle mode" è il nuovo viaggio de La Municipàl, band capitanata dai fratelli Carmine e Isabella Tundo. Un percorso artistico che amplia il concetto di album e diventa il progetto di un "viaggio interiore", che non verrà mai stampato su CD, ma si incarnerà in forme e formati di diffusione non convenzionali, in cui ogni doppio singolo sarà caratterizzato da un forte dualismo tra lato A e lato B di ogni uscita.Il video è prodotto e registrato da Carmine Tundo @discographiaclandestina e Gigi Russo @il cantiere laboratorio musicale. Missato e masterizzato da Matteo Cantaluppi @monostudio; Editing: Guglielmo Dimidri; regia, fotografia e VFX: Giacomo Spaconi; aiuto regia: Claudia Nanni.