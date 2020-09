"Fenomeno Ferragni", Simona Ventura intervista Chiara su Rai2

Roma, 23 set. (askanews) - "Fenomeno Ferragni". Sarà una serata speciale e interamente dedicata all'icona mondiale Chiara Ferragni, quella del 5 ottobre (alle 21,20) su Rai2. Verrà trasmesso in prima tv il film "Unposted", documentario di Elisa Amoruso sull'influencer più famosa, poi Simona Ventura la intervisterà, facendo emergere i suoi due volti. L'imprenditrice intraprendente che tutti conoscono e la Chiara più semplice, bambina, con le sue debolezze poi diventate punti di forza."E' stato interessante, abbiamo tante cose in comune, arriviamo tutte e due dalla provincia, cosa più difficile ma che ti dà più soddisfazioni; la provincia non aiuta, stare a Roma o a Milano magari aiuta di più e ti dà opportunità, noi ce le siamo entrambe create, riuscendo ognuna a fare nel suo mondo qualcosa che prima non c'era e questa è una soddisfazione".Simona Ventura è felice di tornare in tv, su Rai2, e di farlo con Chiara Ferragni. "Portarla in tv mi ha dato grande felicità ma credo che anche lei fosse curiosa di farsi intervistare, parlare con me, sono stata felice perché per lei questo mondo era sconosciuto e poteva anche non venire, invece lo ha fatto e anche a titolo gratuito e sono molto felice di questo".Il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo ha anche accennato a un nuovo progetto misterioso per la conduttrice in primavera e lei ha confermato. "Mi vede in prima serata e con progetti nuovi, sono d'accordissimo, parliamo di nuovi progetti e questo mi piace e mi incuriosice sono felice di essere rimasta in Rai e lavorare con lui".