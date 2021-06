Fratelli di Crozza: Governo ignaro della proposta Boccia sui 60mila assistenti

Maurizio Crozza, dopo aver sottolineato la lotta intestina tra le Regioni, si sofferma sulla proposta del ministro Boccia, prontamente bocciata dal Governo, che prevedeva l’arrivo di 60 mila assistenti civici: “Dai non era male: un’allegra milizia, senza armi e senza stipendio, per distanziare le persone durante la movida. Peccato che non l’abbiano capito…gli hanno detto tutti di no. Tra l’altro il “Viminale era ignaro”, cioè tu proponi di ingaggiare 60 mila persone per il controllo sociale e non dici niente al Ministero degli Interni? Volevi fargli una sorpresa? E anche il Premier Conte è rimasto spiazzato. Io mi domando: ma fra Ministri si parlano? Non ce l’hanno una chat di gruppo? ce l’abbiamo tutti: per il calcetto. per la pizzata e non ce l’hanno loro? È semplice, Boccia…vai su Whatsapp, crea un gruppo “Ciao amici… che ne dite di 60 mila assistenti civici? E poi aspetti le risposte:“Caxxata”.“Enorme caxxata”, “Boccia chi?”. E lì capisci tutto anche il tuo ruolo.