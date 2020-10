Fratelli di Crozza: “Lockdown or not Lockdown?

“Lockdown or not lockdown, ‘Chiudere o non chiudere’ questo è il dilemma. Se sia più utile chiudere tornando a casa ad impastare oltraggiosi e nauseabondi pani, ma con la consapevolezza del perdurare ad esistere, bramando agognati ristori di uno Stato mai esistito… o - continua Crozza - affrontare i dardi di una polmonite interstiziale salvaguardando lo stipendio? Negazionismo o Realismo? Sclerare o rischiare? Limonare…o mangiare sdraiandosi su cuoiosi divani sfondati dal tuo stesso ingrassare? Viola o Gismondo? Bassetti o Crisanti? Galli o Zangrillo? Virologi di un certo livello. E io nella mia solitudine aggiungo: è una continua lotta a chi il tampone ha più lungo…”