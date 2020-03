Nel corso della seconda puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza” - in onda il venerdì in prima serata sul Nove – un nuovo messaggio alla Nazione del Presidente della Repubblica Mattarella/Crozza volto a rincuorare i cittadini. Tra i nuovi arruolati ad aiutare il Paese in emergenza, l’invito anche ai bambini particolarmente bravi a giocare all’Allegro Chirurgo.