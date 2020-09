Maurizio Crozza con la consueta pungente ironia commenta il Referendum più incasinato nella storia e aggiunge: “Se siete in paranoia per le condizioni in cui ha riaperto la scuola, vorrei darvi un consiglio: domenica e lunedì nelle scuole si vota . Se qualcuno di voi ha qualche banco che gli avanza in cantina…tavolini, panchette, sgabelli, quello che avete …lo mollate al seggio mentre gli date la carta d’identità.”