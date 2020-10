Fratelli di Crozza :Salvini paladino della cultura: niente piu’attori?

Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/Salvini cambia rotta e diventa paladino della cultura: “La cultura è arte, bellezza, sorriso, poesia, musica. Cosa c’è di più bello che andare a teatro, mangiarsi un cheeseburger con le patatine e una birra mentre ti godi un Amleto di Alessandro Manzoni? Niente più attori a teatro? Niente più pagliacci? Devo stare a casa? Quindi la farsa che mi indigno per gli italiani non la posso più rappresentare? Non posso più monologare a cxxxx sputacchiando senza mascherina in Parlamento? Niente più paraculate coi rosari?”.