Fratelli di Crozza: zaia contro la Grecia: “noi degli emirati veneti la Grecia ce la facciamo da soli…a km zero”

Maurizio Crozza veste i panni del Governatore del Veneto Luca Zaia e se la prende con la Grecia, che vorrebbe fare i tamponi a tutti i turisti provenienti dal Nord Italia: “A me la Grecia fa incazzare… sa perché? Peloponneso, Zante, Giacinto, la diplomazia greca…parlavano tutti in veneziano! Prendi il famoso complesso di Edipo: nel 300 Avanti Cristo Edipo si era innamorato di Arlecchino, e l’abbiam visto tutti suo padre Eracleonte da Gela mangiarsi la Colombina viva! Adesso dico una cosa che farà incazzare qualcuno…. la Grecia deve uscire dall’Europa, come ha fatto il Veneto. Perché noi degli Emirati Veneti, la Grecia ce la facciamo da soli a chilometro zero”