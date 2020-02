Ghali festeggia l'uscita dell'album "DNA" con un Release party

Roma, 21 feb. (askanews) - Il rapper Ghali ha festeggiato l'uscita del nuovo album "DNA" (Atlantic Warner/Sto Records), con un Release Party."Si chiama DNA perché rappresenta il mio DNA più che mai, dopo avere viaggiato ed essere stato influenzato da vari produttori, artisti internazionali", ha spiegato Ghali in un'intervista."Ho viaggiato tanto e ho portato a Milano tutto il materiale, assieme al mio team e abbiamo lavorato a questo nuovo disco, che veramente rappresenta la mia persona oggi come non è mai successo", aggiunge il rapper."DNA" è il secondo album in studio da solista di Ghali, all'anagrafe Ghali Amdouni. Il lavoro è stato anticipato dal singolo "Flashback", pubblicato l'11 novembre 2019 e da "Boogieman", brano in collaborazione con Salmo uscito il 17 gennaio 2020.