Giancarlo Magalli si commuove ricordando l'amico Fabrizio Frizzi

Roma, 4 gen. (askanews) - Giancarlo Magalli, nel corso della puntata di "Da noi a Ruota Libera" di Francesca Fialdini in onda su Rai1, ricorda commosso l'amico Fabrizio Frizzi: "Era la persona più buona, genuina e spontanea e più altruista che io abbia mai conosciuto. Un uomo fantastico". Magalli racconta poi uno scherzo fatto all'amico: durante una trasferta di lavoro gli fece credere di aver rubato dalla sua stanza una serie di gadget e oggetti: "Lui era terrorizzato all'idea che pensassero che avesse rubato in hotel, ma non era vero. Poi gliel'abbiamo detto ovviamente... a chiunque altro avessi fatto uno scherzo così avrebbe detto: ma che importa".