Giornata della danza, Roberto Bolle: amatela, è scuola di vita

Roma, 29 apr. (askanews) - Per la Giornata internazionale della Danza, Roberto Bolle, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, ha mandato uno speciale videomessaggio alle studentesse e agli studenti attraverso i canali social del Ministero dell'Istruzione."La danza è un'arte meravigliosa. È una disciplina che parla a culture diverse. Non ci sono limiti, non ci sono barriere: ognuno può fare danza. La danza ha tanti valori: la disciplina, il rigore, la tenacia, tutto quello che noi impariamo fin da piccoli. È una vera scuola di vita, che forgia il corpo, ma prima ancora il carattere, la personalità. Io amo la danza, ma spero che l'amiate anche voi o che imparerete nella vostra vita ad amarla e a portarla sempre di più all'interno della vostra vita".