Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in campo per Save the Children

Roma, 15 dic. (askanews) - Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha visitato uno dei Punti Luce di Roma di Save the Children, che offre supporto ai bambini e alle famiglie del quartiere, per consegnare alcuni prodotti donati da Amazon.it e per incontrare i ragazzi, a cui ha regalato anche un'esibizione acustica live.L'iniziativa si inserisce nella collaborazione di Amazon.it con i Negramaro per regalare sorrisi durante tutta la stagione natalizia, attraverso il sostegno a Save the Children, l Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e per garantire loro un futuro.La donazione consegnata al Punto Luce è una parte dei 200.000 in prodotti donati da Amazon.it a Save the Children a supporto di Riscriviamo il Futuro, il programma per combattere la povertà educativa e ridare educazione, opportunità e speranza ai bambini che vivono nei contesti più fragili.La possibilità di donare un sorriso a queste famiglie continua: ogni cliente Amazon può acquistare i prodotti più necessari a Save the Children dalla Lista dei desideri disponibile su www.amazon.it/deliveringsmilesLa lista, e quindi la possibilità di donare i prodotti, proseguirà fino al 31 dicembre 2020.