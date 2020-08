Hilary Swank astronauta nella serie Netflix "Away"

Roma, 10 ago. (askanews) - Hilary Swank torna nel ruolo di un astronauta nella nuova serie originale di Netflix "Away", che sarà disponibile dal 4 settembre 2020. L'attrice americana due volte premio Oscar è una madre astronauta, determinata, molto intelligente ed empatica, costretta a lasciare la propria famiglia sulla Terra per intraprendere una missione su Marte. La serie creata da Andrew Hinderaker è un dramma epico che celebra gli incredibili progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere e contemporaneamente i sacrifici personali che tutti devono affrontare lungo il proprio cammino.L'astronauta statunitense Emma Green si trova ad abbandonare il marito e la figlia adolescente proprio nel momento in cui hanno più bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventerà man mano sempre più movimentato e contemporaneamente si complicheranno i rapporti tra gli astronauti. Gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra sarà presto evidente, anche se "Away" mostrerà anche che, a volte, per ottenere il successo è necessario lasciare la propria casa.