"Homemade",creatività durante il lockdown da Sorrentino a Ladj Ly

Roma, 30 giu. (askanews) - E' arrivata su Netflix "Homemade", la collezione di corti creati da grandi registi di tutto il mondo durante il lockdown. Confinati a casa per la pandemia causata dal coronavirus, filmmaker del calibro di Paolo Sorrentino, Pablo Larraìn, Nadine Labaki, ma anche attrici famose come Kristen Stewart e Maggie Gyllenhaal, hanno raccontano a loro modo la vita in quarantena.Questo inno alla creatività va dal poetico corto girato dal regista de "I Miserabili" Ladj Ly a Clichy Montfermeil, al divertente mini film di Sorrentino, che immagina la regina Elisabetta e Papa Francesco costretti a convivere in Vaticano durante il lockdown. I filmati dei 17 registi sono stati realizzati utilizzando solo attrezzature trovate in casa, le storie variano dai diari intimi ai racconti di fantasia e spaziano in una grande varietà di generi.