Hu la cantautrice, producer e polistrumentista verso Sanremo

Milano, 12 dic. (askanews) - Si è esibita con successo ad AmaSanremo e il 17 dicembre porterà a Sanremo Giovani "Occhi Niagara" nella speranza di conquistarsi un biglietto per l'Ariston. Hu, al secolo Federica Ferracuti, racconta così la sua ballata."La mia canzone parla dell'immagine legata al color Niagara, è un pezzo nato in un quarto d'ora molto istintivo e parla di attese e di un amore che non c'è mai stato e soprattutto del ritorno a casa. Andare a Sanremo con una canzone come "Occhi Niagara" rappresenta una novità perchè è un brano elettronico dove dentro c'è della neoclassica e del club. E' un suono nuovo rispetto quello a cui siamo abituati".Hu, è una delle pochissime donne che unisce insieme l'essere cantautrice, producer e polistrumentista."Sono sempre stata un po' una outsider, ho fatto il mio lavoro a testa bassa, ho studiato, ho imparato a produrre, ho seguito tante persone che mi hanno aiutato a capire come migliorarmi e per me quello della produzione è uno stimolo continuo".