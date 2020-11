"I am Greta", il docufilm su Greta Thunberg arriva on demand

Roma, 10 nov. (askanews) - Un documentario intimo che racconta la storia e le emozioni della giovane attivista per il clima Greta Thunberg. Doveva uscire al cinema ma, con le sale chiuse per il Covid-19, "I am Greta - Una forza della natura" del regista svedese Nathan Grossman arriva on demand sulla piattaforma MioCinema dal 14 novembre (distribuito da Koch Media).Nel documentario, presentato alla 77esima Mostra di Venezia e al Toronto International Film Festival, il regista, che è rimasto accanto a Greta Thunberg per oltre un anno, seguendola nelle sue attività, la racconta da vicino.Dal primo sciopero per il clima nell'agosto 2018, quando aveva 15 anni, davanti al Parlamento svedese, al suo impatto globale con i Fridays For Future, all'incredibile viaggio in barca a vela verso New York per presenziare al Summit sul clima dell'Onu. La storia di una timida studentessa con la sindrome di Asperger che con la sua forza incredibile continua a portare avanti la sua battaglia per salvare il Pianeta.