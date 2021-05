I Coldplay lanciano il nuovo singolo dalla Stazione Spaziale

Roma, 7 mag. (askanews) - Anteprima galattica. Per festeggiare il lancio del loro ultimo singolo "Higher Power", i Coldplay si sono collegati per una videochat extraterrestre con l'astronauta francese dell'Esa Thomas Pesquet, da sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.Una breve chiacchierata con l'astronauta: la band ha scherzato sul fatto che in piena pandemia non possa suonare per nessuno sulla Terra e ha pensato di farlo per lui; poi sulle somiglianze della vita del gruppo in tour a quella di Pesquet sulla Stazione Spaziale. E lui gli ha mostrato la Terra vista dall'alto, bella e fragile."Cosa vedi attualmente dal finestrino?" ha domandato la band. "Ecco ve lo mostro...."Poi i Coldplay gli hanno fanno sentire il singolo, che ha avuto la sua prima riproduzione nello spazio. Per l'occasione hanno registrato una performance di "Higher Power" con ologrammi alieni danzanti."La canzone parla del provare a cercare, ognuno, l'astronauta che è in noi, la persona che può fare cose straordinarie....""Forte! Possiamo ascoltarla?? "Certo, questa non è la premiere di tutta...la galassia "