"I Miserabili", dopo Cannes e César arriva su miocinema.it e Sky

Roma, 12 mag. (askanews) - Dopo aver vinto il premio della giuria a Cannes e trionfato ai César, dove ha ottenuto quattro premi, fra cui quello per miglior film, "I Miserabili" arriva in Italia dal 18 maggio sulla nuova piattaforma miocinema.it e su Sky Primafila Première. Il primo lungometraggio del regista francese di origini maliane Ladj Ly è un thriller adrenalinico, pieno di tensione, potente, ambientato in una banlieue parigina. I protagonisti sono una banda di ragazzini in rivolta e tre poliziotti della squadra anticrimine. Attorno a quegli adolescenti, tra i palazzoni degli alloggi sociali, si muovono bande criminali, personaggi ambigui che cercano di mantenere l ordine nel quartiere, rappresentanti religiosi, tutti più o meno accomunati dall odio per la polizia. Ma non ci sono buoni o cattivi, perché chi gravita in quei territori è comunque senza speranza.Il regista ha sottolineato che dopo il lockdown la situazione delle banlieue è ancora peggiorata, in particolare a Saint Denis, alle porte di Parigi, il territorio più colpito dalla pandemia, che ha definito una polveriera, l inizio di una grossa catastrofe, con gran parte della popolazione alla fame.Ly, che nasce come documentarista, continua a denunciare anche oggi la violenza della polizia nei confronti degli abitanti delle banlieue e il totale disinteresse della politica. In questo periodo sta realizzando un film sulla scuola di cinema da lui fondata nel suo quartiere e un documentario di finzione in cui si parla anche della pandemia. Nei suoi progetti futuri però ci sono soprattutto gli altri due film della trilogia de "I Miserabili": uno sarà ambientato nelle banlieue degli anni Novanta, l altro si concentrerà sulla figura di un ex sindaco socialista che si è speso molto per gli abitanti di questi quartieri.