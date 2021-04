"I ricordi", brano di Giulio Wilson omaggio a partigiani milanesi

Roma, 29 apr. (askanews) - È una dedica, un omaggio in musica ai partigiani milanesi Emidio Mastrodomenico, Tullio Galimberti, Umberto Fogagnolo, Domenico Fiorani, Giulio Casiraghi, Renzo del Riccio, Vincenzo Cortese, Arturo Capecchi, le cui lapidi sono state rappresentate anche nel videoclip. Si intitola "I ricordi", nuovo brano di Giulio Wilson.Il videoclip è un capolavoro di animazione in 3D, con le immagini a cura del graphic designer e 3D modeler, Paul Harden, prodotto da Ackagi, per la regia della 2D senior e art director Grazia Genovese.