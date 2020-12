Il cast di "Ricci&Capricci" trova un riccio e lancia campagna

Roma, 19 dic. (askanews) - Il cast della sitcom "Ricci & Capricci", in onda sul canale Mediaset La5, trova un riccio durante le riprese della quarta stagione e lancia la campagna solidale #nessuncapricciosalviamounriccioLa sitcom è prodotta dalla Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo per la regia di Paolo Geremei. Il cast Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Emy Bergamo (nella serie anche Marco Milano).Domenica 20 dicembre il cast parteciperà con dei video messaggi al Riccio Day, giornata dedicata ad una raccolta fondi in streaming e promossa da Massimo Vacchetta medico veterinario dell'Ospedale dei Ricci del Piemonte.