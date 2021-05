Il dj romano Hemel presenta con un live il singolo "Among Us"

Roma, 17 mag. (askanews) - Il dj romano Hemel, giovane promessa della musica dance ed elettronica attuale, ha presentato con un live nella sua città il nuovo singolo "Among Us" (Strakton Records)."In questo singolo ho voluto spiegare la voglia di tornare a ballare e a divertirtirci, che è un desiderio comuni di tutti i ragazzi, spero che torneremo in discoteca al più presto".Sulla panoramica terrazza "The Hive" Hemel si è messo in consolle per un esplosivo dj set su invito nel rispetto delle norme anticovid, ma che è solo l'inizio per un ritorno alla vita."E' stato bello poter tornare a fare un live dopo più di un anno, ho rivissuto le emozioni che da il feeling con il pubblico che hai davanti. Come ho detto nel disco, riesci a trovare gli occhi tra mille facce, è proprio questa la sensazione che ho provato e che ti da la musica: riscire a trovare qualcosa che ti fa emozionare veramente"."Among Us" giunge in seguito alla pubblicazione di "Don't You Never Stop Me", uscito nel 2020, un brano in perfetto stile dance. Con lui nella serata Giuliano Luciani (dj)Andrea Casta (violinista), Mizet (cantante) e Riccardo Di Lazzaro (dj).