Roma, 3 mar. (askanews) - "So di essere parte di una cosa unica del Festival, sono molto contento di farlo per la seconda volta di fila e lo affronto come affronto sempre le grandi sfide, volendo far bene e soprattutto voglio cantar bene la canzone e voglio che arrivi qualcosa alla gente a casa". Così Bugo, ad askanews, racconta la sua partecipazione al Festival di Sanremo.