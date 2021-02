Il festival di Sanremo secondo Fasma

Roma, 25 feb. (askanews) - "Sarà un Sanremo diverso e perciò sarà diverso anche per me. - ha detto Fasma ad Askanews a proposito della sua partecipazione in gara con il brano "Parlami" - Però per fortuna quest'anno accanto a me - ha detto Fasma ad Askanews a proposito della sua partecipazione con in gara con il brano "Parlami" - ho come sempre tutta la famiglia, che quest'anno non mi è venuta a trovare ma parte con me dal giorno 1, perciò me la vivrò, credo e spero, al massimo. Credo che, anche se in casa e non per le strade, bisogna viverselo al 100% questo festival".